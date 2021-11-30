جدة - نرمين السيد - زار السفير خالد راضى سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، مقر المدرسة المصرية فى مسقط، حيث تفقد مقر المدرسة واطلع على التجهيزات الخاصة بها فى مُستهل العام الدراسى 2021/2022.





وعقد السفير المصرى خلال زيارته للمدرسة اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة، والذى تم انتخاب أعضائه بواسطة الجمعية العمومية لأولياء أمور الطلبة الدارسين، بالإضافة إلى مُمثلى إدارة المدرسة، وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير المنظومة التعليمية واللوجستية للمدرسة المصرية فى سلطنة عمان بفرعيها فى مسقط وصلالة. وأشاد السفير خالد راضى، خلال الاجتماع بالجهود المبذولة لتطوير المؤسسة التعليمية المصرية فى سلطنة عمان بالتنسيق مع السلطات المصرية والعمانية المعنية، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل من أجل مزيد من الارتقاء بمستوى الخدمة المقدم للطلبة الدارسين بالمدرسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى مسقط يتفقد المدرسة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.