قالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه فيما يخص "الأوفر برايس" لشراء السيارات الجديدة، كان الجهاز أعلن عن مهلة حتى يوم 15 نوفمبر الماضى عن وضع ملصق على كل سيارة من قبل معارض بيع السيارات، ولابد أن يوضع السعر على السلعة وأن يكون هذا السعر هو الحقيقى لشراء السيارة بدلا من التلاعب في الأسعار.
وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج 90 دقيقة: المعرض الذى لا يضع السعر على السيارة يحرر له محضر ويجرى تحويله إلى المحكمة الاقتصادية والغرامات متدرجة على حسب المخالفة، وترجع لتقدير قاضى المحكمة وكان المعروض أمامنا حوالى 700 مخالفة خلال الأسبوع الماضى على مستوى الجمهورية.
وتابعت سعاد الديب: نتلقى الشكاوى من المواطنين، والإجراءات تأخذ وقتا والقانون يعطى شهرا لحل الشكوى، كما نصحت المواطنين بشراء السيارات بالسعر المعلن على السيارة من خلال المعارض ولا تدفع أية مبالغ إضافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماية المستهلك: حررنا 700 مخالفة ”أوفر برايس” لمعارض السيارات خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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