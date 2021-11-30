عوض تاج الدين: هناك دولا لم تحصل على اللقاح وما يحدث فى مصر ملحمة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إنما يحدث في مصر من توافر كل أنواع لقاحات كورونا ملحمة كبيرة جدا، لان هناك دولا لم تحصل على اللقاحات حتى الآن.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج يحدث في مصر، مع الإعلامى شريف عامر: إفريقيا تحتاج إلى دعم كبير من الناحية العلمية، وتوفير اللقاحات لأنها تعانى من مشاكل، والدول المنتجة للقاحات عندهم 1.2 مليار جرعة احتياطي، وهناك دولا لم تحصل على اللقاحات حتى الآن، ولذلك ما يحدث في مصر ملحمة كبيرة جدا، لدينا كميات ضخمة جدا ولدينا تدفق في اللقاحات وانا بسميها ملحمة توفير اللقاحات وهناك إقبال كبير جدا على اللقاحات .
وأكمل: "تأثير اللقاح على إصابة المواطنين بكورونا قال إنها قللت نسبة التأثير على المتحورات السابقة ولكن غير معلوم تأثيرها على المتحور الجديد أوميكرون وهى تساعد وتساهم في الحد من الظاهرة ولكن الحاصل على اللقاح قد يصاب ولكن لا يتعرض لمضاعفات كبيرة، وما زالت وسائل الوقاية هو عامل مؤثر جدا والتباعد الاجتماعى ووسائل النظافة لا تقل أهمية عن اللقاح"، وأكد أن العالم كله لن يستطيع القضاء على هذا الفيروس ولكنه سيتعايش على الفيروس .
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