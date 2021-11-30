التموين تعلن أسعار السلع التموينية و إضافة 7 سلع جديدة للبطاقة التموينية

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محمد سياف - ابو ظبي - يبدأ صرف السلع التموينية للمواطنين اليوم مع بدء شهر ديسمبر 2021، وحتى تنال على رضاء وإعجاب المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، فقد أعلنت وزارة التموين عن إضافة عدد 7 سلع تموينية جديدة للمواطنين على البطاقة التموينية، ليتجاوز مجموع السلع التي سوف تطرحها وزارة التموين للمواطنين ما يزيد عن 30 سلعة تموينية، بأسعار مخفضة ومدعومة إذا ما قورنت بأسعارها في السوق.

التموين تعلن عن أسعار السلع التموينية و إضافة 7 سلع جديدة للبطاقة التموينية

تعمل وزارة التموين جاهدة على توفير احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع، خاصة السلع الأساسية من زيوت وسكر وأرز ومكرونة وشاي ومسلي وزبد، وغيرها من السلع الأخرى التي لا يمكن لأي أسرة الاستغناء عنها وذلك بأسعار مخفضة ومدعومة تتناسب ودخول فئات المواطنين الموجودين داخل منظومة البطاقات التموينية.

حيث أعلنت عن أسعار السلع التموينية والتي سوف يتم العمل بها اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل بالإضافة إلى إدراج نحو 7 سلع جديدة للبطاقة التموينية تسهم في توفير احتياجات المواطنين وأسعار السلع والسلع التي سوف يتم إضافتها بداية من شهر ديسمبر 2021 قد جاءت كالتالي:-

وبالنظر إلى قائمة السلع التي أعلنت عنها وزارة التموين والتي يمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال البطاقة التموينية سواء عن طريق البدال التمويني أو عن طريق منافذ جمعيتي المنتشرة بكافة المدن والمناطق، نجد أنها تغطي كافة احتياجات المواطنين، حيث تتضمن السلع المطروحة كل الاحتياجات الشهرية للمواطنين والمفاجأة بأنها بأسعار مخفضة ومدعومة لأصحاب البطاقات التموينية.

ليس هذا فحسب بل أن وزارة التموين قد أعلنت مراراً وتكراراً بأنها لن تتواني عن توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع سواء عن طريق منافذها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية من خلال فروع شركات الجملة التابعة لها، والتي تقوم بتوفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بمقدار الربع.

كذلك فقد أعلنت الوزارة عن أنها مستمرة في إصدار البطاقات التموينية للفئات الأولي بالرعاية، وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تستطيع هذه الفئات العيش بكرامة ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

أعلنت مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم وفي حضور وزير التموين، عن قيام وزارة التموين بإضافة البسكويت على البطاقة التموينية وذلك ضمن ال 35 سلعة التي يمكن للمواطن الاختيار منها، حتي يمكنه الحصول على احتياجاته من مختلف السلع التموينية حيث سيكون المواطن حرية اكبر في الاختيار من بين السلع المتوافرة.