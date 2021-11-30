/663815/كأس-العرب-الإمارات-تفوز-على-سوريا-في-مباراة-مثيرة-فيديو

فاز منتخب الامارات على نظيره السوري بنتيجة 2/1 ضمن أول لقائات المجموعة الثانية بكأس العرب قطر 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت بداية المباراة سيطرة كبيرة من المنتخب الإماراتي وأحرز هدفين عن طريق كايو في الدقيقة 24 وعزز علي صالح في الدقيقة 30 بالهدف الثاني، وسط سيطرة من الامارات واختفاء تام للاعبي سوريا.

هدف منتخب الامارات الاول عن طريق كايو ..



https://t.co/AHKIwMqVd4 — حدث الرياضة (@UAESoccer) November 30, 2021

https://twitter.com/alkasschannel/status/1465766566633553925?s=20

ومع بداية الشوط الثاني دخل المنتخب السوري في المباراة وتبادل الهجمات مع منتخب الامارات، ونجح بالفعل في إحراز هدف عن طريق ورد السلامة في الدقيقة 60، وحاول أن يتعادل وأضاع هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة ولكنه فشل في الأخير، لتنتهي المباراة بفوز غالي للإمارات على سوريا.

https://twitter.com/alkasschannel/status/1465778913259491328?s=20

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الاماراتي أول 3 نقاط له، ليتساوى مع المنتخب التونسي الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف بفوزه على موريتانا 5/1.

تشكيل الامارات

علي خصيف

بندر الأحبابي - محمد العطاس - وليد عباس - محمد بارقيش

علي سالمين - عبد الله رمضان - إسماعيل مطر

طحنون الزعابي - علي مبخوت - كايو.

فيما استقر فاليريو تيتسا مدرب سوريا على تشكيل فريقه كالتالي:"

تشكيل سوريا

إبراهيم عالمة

مؤيد الخولي - يوسف محمد - ثائر كروما - خالد كرداجلي

محمود مواس - محمد عثمان - أوليفر - فهد يوسف

عمر السومة - محمد حلاق.

قطر تحقق فوز صعب على البحرين وتتصدر المجموعة الأول

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.

العراق تعود في اللحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.

سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.