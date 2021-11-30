مدرب المغرب: كأس العرب فرصة بن شرقي لرحيله عن الزمالك

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تحدث الحسين عموته المدير الفني لمنتخب المغرب المحلي المشارك في كأس العرب، حول لاعبه أشرف بن شرقي خلال مباريات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عموته: "قد تكون فرصة لأشرف بن شرقي ليفتح لنفسه آفاق أخرى للانتقال لأندية أكثر تميزا من الزمالك".

وأكمل: "ولو أنه الزمالك من الأندية الكبيرة في افريقيا ومنافس دائم على البطولات المحلية والقارية".

ويفتتح المغرب مبارياته غداً أمام منتخب فلسطين في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

وتضم المجموعة الثالثة كلاً من المغرب والأردن والسعودية وفلسطين .

كأس العرب.. الإمارات تفوز على سوريا في مباراة مثيرة «فيديو»

فاز منتخب الامارات على نظيره السوري بنتيجة 2/1 ضمن أول لقائات المجموعة الثانية بكأس العرب قطر 2021.

وشهدت بداية المباراة سيطرة كبيرة من المنتخب الإماراتي وأحرز هدفين عن طريق كايو في الدقيقة 24 وعزز علي صالح في الدقيقة 30 بالهدف الثاني، وسط سيطرة من الامارات واختفاء تام للاعبي سوريا.

ومع بداية الشوط الثاني دخل المنتخب السوري في المباراة وتبادل الهجمات مع منتخب الامارات، ونجح بالفعل في إحراز هدف عن طريق ورد السلامة في الدقيقة 60، وحاول أن يتعادل وأضاع هدف مؤكد في الدقائق الأخيرة ولكنه فشل في الأخير، لتنتهي المباراة بفوز غالي للإمارات على سوريا.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الاماراتي أول 3 نقاط له، ليتساوى مع المنتخب التونسي الذي يتصدر المجموعة بفارق الأهداف بفوزه على موريتانا 5/1.

قطر تحقق فوز صعب على البحرين وتتصدر المجموعة الأول

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك.

العراق تعود في اللحظات الأخيرة بتقنية الفار وتحقق التعادل مع عمان

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب العراقي والعماني، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 للمنتخبات، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

وسجل المنتخب العماني الهدف الأول في المباراة، في بداية الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وعاد المنتخب العراقي في نتيجة المباراة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من القوت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، والتي تصدى لها الحارس في المرة الأولى، لتعاد ويسجلها المنتخب العراقي.

سارت أحداث مباراة العراق وعمان على أتم الأجواء الممتعة والقوية بين الفريقين، لتأتي نتيجة المباراة وتحسم المباراة بالتعادل من خلال الإستعانة بتقنية الفار.