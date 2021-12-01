رحلات مدرسية لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا قريبا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن فئات التطعيم التى تم النزول بها الأقل من 18 عاما وحتى 12 عاما هو تطعيم إختيارى بموافقة ولى الأمر الذى يتولى التسجيل له ويوقع نيابة عن الطفل إقرار الموافقة للحصول على اللقاح.





أضاف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" أنه جرى التفكير فى تسهيل نقل اللقاحات إلى المدارس لتطعيم الأطفال، وكان هناك صعوبة فى ذلك لأن اللقاح المعتمد هو فايزر والذى يتطلب درجات حرارة معينة.

لكنه كشف أنه بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والصحة سيتم تنظيم رحلات مدرسية تقل الطلاب من المدارس إلى مراكز تلقى اللقاح وإعادتهم للمدارس مجددا.

حول موعد بدء الرحلات المدرسية لمراكز اللقاح، قال سعد: "إن الوزيران اجتمعا بالفعل لكن لم يحدد موعد لبدء تلك الرحلات لكن تم الاتفاق على الأطر والمبدأ وخلال أيام ستبدأ باكروة تلك الرحلات فى المديريات والمدارس والإدارات التعليمية التى لديها إمكانات خاصة بالاتوبيسات التى تقل الطلبة أو عبر الاستعانة بالمحافظات أو قنوات أخرى.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة والنصف مساء.