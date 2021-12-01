سعدة مجاهد .. بطلة تتحدى الإعاقة البصرية بتدريب المكفوفين  «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت سعدة مجاهد إنها ولدت فى مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة استطاعت أن تتغلب على التنمر، واتخذت منه دافعا قويا يشجعها للمضى نحو الأمام، وأشارت إلى أنها بدأت تحترف لعبة "الكيوكوشن كاى" وتمكنت من الحصول على المركز الأول فى 2020.
وذكرت أنها بعد حصولها على البطولة بدأت فى التدريب على رفع الأثقال وكانت أول كفيفة فى البحيرة تلعب هذه اللعبة، حتى التحقت فى بطولة الجمهورية التى كانت مقامة بمحافظة بورسعيد بعدها تم اختيارها للانضمام لمنتخب مصر فى رفع الأثقال، بعدها اتجهت للتوسع فى التدريب.
ووجهت سعدة رسالة لأصحاب الهمم تحفزهم من خلالها على تحمل المسؤوليات، ناصحة إياهم بتخطى كل الصعاب، والبحث عما بداخلهم من إمكانات وقدرات لم تكتشف والعمل على تنميتها، وعدم الاستسلام لحديث النفس عن الإعاقة والضعف واليأس والإصرار والدأب فى الحياة لتحقيق أحلامك.
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