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الأزهر يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلى لـ الحرم الإبراهيمى

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محمد عبد المحسن 2021-12-01 00:23 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف اقتحام الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتصوج لـ المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل بـ الضفة الغربية المحتلة، وسط حراسة مشددة من قوات جيش الاحتلال الغاشم.

وقال الأزهر، فى بيان له: "إن هذه الممارسات العدوانية الصارخة، تعد انتهاكًا واعتداءً على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد فى الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطينى إلا صمودًا وقوة وتمسكًا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية".

وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات الغاشمة، مطالبا المجتمع الدولى وكل حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ موقف حازم وحقيقى لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من مليارى مسلم حول العالم.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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