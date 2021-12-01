الأزهر يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلى لـ الحرم الإبراهيمى

وقال الأزهر، فى بيان له: "إن هذه الممارسات العدوانية الصارخة، تعد انتهاكًا واعتداءً على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة بائسة لخلق واقع جديد فى الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطينى إلا صمودًا وقوة وتمسكًا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية".
وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات الغاشمة، مطالبا المجتمع الدولى وكل حكومات العالم إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ موقف حازم وحقيقى لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من مليارى مسلم حول العالم.
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