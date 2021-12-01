طقس الأربعاء.. الشبورة مستمرة وأمطار خفيفة على بعض المناطق.. القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على جميع الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية، تتكون الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتوقع الخبراء أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 30%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 23 15 الإسكندرية 21 15 وادى النطرون 22 14 طنطا 22 14 شبين الكوم 23 16 دمنهور 22 14 بلطيم 22 15 مطروح 22 15 السلوم 19 14 سيوة 20 14 بورسعيد 21 14 دمياط 21 14 الزقازيق 22 15 المنصورة 21 15 الاسماعيلية 23 15 السويس 23 15 العريش 22 16 رفح 21 16 رأس سدر 24 16 نخل 21 11 نويبع 25 16 طابا 20 15 كاترين 21 11 الطور 25 15 شرم الشيخ 27 15 الغردقة 28 16 مرسى علم 28 16 الفيوم 23 14 بنى سويف 23 12 المنيا 23 12 أسيوط 24 11 سوهاج 25 12 قنا 27 12 الأقصر 31 12 أسوان 31 13 ادفو 31 16 أبوسمبل 30 15 الوادى الجديد 26 14 شلاتين 31 19 حلايب 28 20

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