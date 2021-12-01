نادر سعد: تطعيم جميع موظفى الحكومة بـ لقاح كورونا.. فيديو

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه تم تطعيم جميع الموظفين بالدولة بـ لقاح كورونا، لافتا إلى أنه لا توجد حالات امتناع عن العمل، أو حالات امتناع عن الحصول على لقاحات كورونا.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إى"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، مساء أمس الثلاثاء. وأشار نادر سعد إلى أن هناك 30 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما حصل 16 مليونًا على الجرعتين. وشدد متحدث الحكومة على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من كورونا، ومنها ارتداء الكمامات، وخصوصا فى محطات المترو ووسائل المواصلات العامة.

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