انقطاع المياه عن عدة مناطق فى بنى سويف لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الشركة"، فى بيان لها، إنه سيتم قطع المياه اليوم الأربعاء، بدءا من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 8 مساء، لافتة إلى أن سبب قطع المياه هو إجراء أعمال صيانة داخل محطة مياه الشيخ عابد.

وأضافت: "تشمل مناطق انقطاع المياه: مدينة سمسطا، ومجلس قروى الشنطور، ومجلس قروى مازورة" مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة التى سيتم قطع المياة فيها.

وأعلنت الشركة أنه فى حالة الحاجة إلى المياه، يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.