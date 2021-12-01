الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال 6 أيام.. اعرف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن هناك وجودا لـ الشبورة المائية على عدد من الطرق الزراعية والصحراوية، وخصوصا فى الصباح الباكر وحتى الساعة الـ 8 صباحا، مشيرة إلى وجود نشاط متقطع للرياح واضراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إنذارا بحريا فى البحر الأحمر، لافتة إلى وجود نشاط كبير لـ الرياح الشمالية الغربية، ما يتسبب فى اضطراب الملاحة البحرية.

وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إن الملاحة البحرية أيضا، مضطربة بشكل كبير فى البحر المتوسط، محذرة من الملاحة البحرية فى البحر المتوسط، فى مثل هذا التوقيت، حيث إن ارتفاع الموجه يصل إلى 5 أمتار، كما تتكاثر السحب المنخفضة مما تؤدى إلى سقوط الأمطار.