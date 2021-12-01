المرور تواجه الشبورة بغرف عمليات وانتشار على الطرق

جدة - نرمين السيد - جهزت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، وتحديدا حتى الساعة الثامنة صباحا.





وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، على التنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة. وتتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

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