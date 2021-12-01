معرض إيديكس واجتماع مجلس الوزراء يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف القاهرة فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" ولقاءات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، التى أكدت اهتمامات الدول المشاركة فى المعرض بتعزيز التعاون مع مصر والدخول معها فى شراكات استراتيجية مختلفة وتوقيع بروتوكولات تعاون لتحقيق الفائدة المشتركة.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء، فى صفحتها الأولى، على لقاء الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مع محمد بن أحمد البواردى، وزير الدولة الإماراتى لشئون الدفاع، ومناقشتهما آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشارت إلى أن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الفريق السعيد شنقريحه، رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، والفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودى وذلك خلال زيارتهم المعرض، وناقش معهم سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية، معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات.

وذكرت صحيفة "الأخبار" أنه لليوم الثانى على التوالى استمر توافد الزوار على معرض "إيديكس 2021" الذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية حتى الغد حيث استقبل منذ صباح اليوم التالى زيارات من طلبة المدارس والجامعات وسفراء ووفود من الدول المختلفة.

وتحت عنوان: "لا إصابات بأوميكرون فى مصر الآن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الوزراء بحث فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، آخر التطورات لأنواع متحورات فيروس «كورونا»، والوضع الوبائى للمتغير «أوميكرون»، حيث عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرا تفصيليا حول الحالة الوبائية دوليا ومحليا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير، قوله إنه لم يثبت إصابة أى حالة بـ«أوميكرون» فى مصر حتى الآن، مستعرضا فى الوقت نفسه الإجراءات الوقائية سريعة التدخل، التى تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول، عن طريق إجراء تحاليل «PCR IDNow» للقادمين من الدول التى ظهرت بها حالات المتحور «أوميكرون»، وفى حالة إيجابية التحليل يتم التأكيد باستخدام تقنية الـ PCR المعتادة، وعمل التتبع الجينى للفيروس بالمعامل المركزية، وتحويل الحالة إلى مستشفى الحميات للعزل، وإعادة التحليل بعد 7 أيام فى حالة عدم وجود أعراض، أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض بما لا يقل عن 7 أيام من بداية اكتشاف الحالة، وفى حالة سلبية التحليل يلتزم القادم من تلك الدول بالعزل المنزلى الذاتى لمدة سبعة أيام، ثم إجراء تحليل PCR، وإذا كانت النتيجة سلبية تستمر متابعة الحالة لمدة 7 أيام أخرى باقى فترة حضانة المرض، وفى حالة إيجابية التحليل الأخير يتم عزل الحالة وفقا للإجراءات المذكورة.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء وافق على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، التى تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة للمطور العقارى، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين والحفاظ على حقوق المشترين.

وفى تناولها للشأن المحلى، وتحت عنوان "الداخلية: قوافل لدعم المسنات بالمحافظات وتوزيع المساعدات فى السلام وأهالينا" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الداخلية أعلنت عن قيام وفود من ضباط وضابطات الشرطة بزيارة عدد من دور رعاية المسنات بمديريات الأمن بمناسبة حملة الـ «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أوضحت أن قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) بالتنسيق مع مديريات أمن (لقاهرة وأسيوط والمنوفية والدقهلية والفيوم وبورسعيد) قاما بتنظيم قوافل طبية وإنسانية لعدد من (دور رعاية المسنات وحماية المرأة) وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها وكذا كافة أوجه الرعاية الطبية وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وتوزيع الورود وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهى معهم لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات. من جانب اخر اعلنت الوزارة عن توجه قافلة إنسانية لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين (مدينة أهالينا ومدينة السلام) بالقاهرة.

وتحت عنوان "الصحة: المستشفيات الجامعية تدخل التأمين الشامل قريباً"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة وجه بضرورة البدء نحو إدراج المستشفيات الجامعية ضمن المنظومة بما يسمح باعتمادها لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالإضافة لإعداد مناهج دراسية على أسس جودة الرعاية الصحية يتم تدريسها للطلاب فى الكليات الخاصة بالقطاع الطبى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع الدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة مـوقـف تسجيل واعـتـمـاد المنشآت الطبية.

وأكد أهمية التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية واستمرار عقد الاجتماعات الدورية لـلـوقـوف على آخـر المـسـتـجـدات بما يساهم فى الإسراع من اعتماد المنشآت الطبية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

كما ذكرت صحيف "الجمهورية" تحت عنوان "السعيد والمشاط ومكرم يتقدمون مسيرة المرأة المصرية" أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقدمت مسيرة المرأة المصرية التى تم تنظيمها على هامش منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا كأول مؤتمر وقمة تفاعلية دولية نسائية والتى ينظمها المنتدى بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة بقصر القبة بالقاهرة تحت شعار المرأة المهنية فى الحياة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن المسيرة شهدت أمس مشاركة عدد من الوزراء منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وممثلى الاتحاد الأوروبى وعدد من ممثلى منظمات الأمم المتحدة وسفراء عدد من الدول وعـدد من السيدات المصريات أصحاب المشروعات والتجارب الناجحة والفنانين والإعلاميين بهدف تسليط الضوء على ما حققته المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت إلى أن المنتدى يشهد حضور عدد كبير من القيادات الحكومية رفيعة المستوى ورؤسـاء كـبـرى المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة وعـدد من سفراء دول العالم وقرابة 1000 قيادة مصرية ودولية وممثلين عن الدوائر الرئيسية فى صنع القرار بمختلف القطاعات إلى جانب قـيـادات عـدد مـن المـؤسسات الحكومية والخاصة ولفيف من الشخصيات العامة محلياً وإقليمياً.