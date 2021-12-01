عقد الاختبار النهائى لـ 16 متدربا على مهن سوق العمل ببورسعيد ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أن إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.





وعقد السيد السنجابى مدير مديرية القوى ببورسعيد الاختبار النهائى لـ 16 متدرباً و متدربة اجتازوا الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بجراج حى الضواحى ببورسعيد، على مهن التفصيل والخياطة، وتوصيل الكهرباء وذلك بمشاركة منار العوضى مدير إدارة التدريب المهنى، ومحمود السقا مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، وسميحة محمد، وسلمى الشافعى من لجنة الاختبار بوزارة القوى العاملة. وقال مدير المديرية: إن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة وفى إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهنى ووضع النظم التى تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التى تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة، واستمراراً لعجلة التنمية وضماناً لتطوير منظومة التدريب لتعظيم مخرجاته توفيراً لعمالة فنية مدربة تشبع احتياجات سوق العمل. ووجه السنجابى المتدربين للعمل فى القطاع الخاص من خلال ندوة تم عقدها بمركز التدريب المهنى بالمديرية تبعها زيارة ميدانية لأحد المصانع الموجودة فى نطاق المحافظة.

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