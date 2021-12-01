القوى العاملة: تعيين 7844 شابا منهم 54 من ذوى الهمم بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7844 شابا، منهم 54 من ذوى الهمم والقدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 26351 شابا، وتوفير 209 فرص عمل، واستخراج 2301 شهادة قياس مستوى مهارة، و2325 رخصة مزاولة حرفة.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المديرية استخرجت 109 تراخيص جديدة لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 149 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى أن المديرية تلقت 1719 شكوى، منها 144 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 201 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 145 شكوى، وإحالة 111 شكوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 1118 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منحا لرعاية تلك الفئة إجتماعيا وإقتصاديا تمثلت فى: 83 منحة مولود جديد بإجمالى 167 ألف جنيه، و36 منحة زواج بمبلغ 108 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 26 ألف جنيه، وصرف 3 منحة وفاة عامل لـ 3 أسر بإجمالى 30 ألف جنيه، فضلا عن صرف 7 آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحية صغرى وكبرى لعاملين، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 338 ألف جنيه لـ 137 عاملا من المسجلين .

أما فى مجال التفتيش العمالى فتشت المديرية على 476 منشآت دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 666 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 491 شكوى، وتم تسوية 271 شكوى منها، وتبقى 221 شكوى تحت البحث والدراسة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 180 منشآت، وإعادة التفتيش على 350 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 185 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 8 شكاوى، وعقد 9 ندوات توعية.