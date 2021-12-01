السكة الحديد : تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط

في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط كالآتي : أولا: خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس: اعتبارا من يوم 2/12/2021 - تعديل تركيب قطار 11 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي . اعتبارا من يوم 3/12/2021 - تعديل تركيب قطار 12 اكسبريس الاسكندرية / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي . اعتبارا من يوم 4/12/2021 - تعديل تركيب قطار 21 اكسبريس القاهرة / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 36 اكسبريس الاسكندرية / طنطا لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي . اعتبارا من يوم 5/12/2021 - تعديل تركيب قطار 4 اكسبريس طنطا/ القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي . ثانيا: خط طنطا / قلين والعكس: اعتبارا من يوم 3/12/2021 - تعديل وزيادة تركيب قطار 505 ركاب طنطا/ قلين لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل وزيادة تركيب قطار 486 ركاب قلين / طنطا لعربات محسنه (تحيا مصر ) بعدد 7 عربات وفي نفس جدوله الحالي . ثالثا: خط القاهرة / دمياط والعكس: اعتبارا من يوم 6/12/2021 - تعديل تركيب قطار 967 اكسبريس القاهرة / دمياط لعربات روسي بعدد 9 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 968 اكسبريس دمياط / القاهرة لعربات روسي بعدد 9 عربات وفي نفس جدوله الحالي . رابعا : خط القاهرة / بورسعيد والعكس: اعتبارا من يوم 8/12/2021 - تعديل تركيب قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد لعربات روسي بعدد 9 عربات وفي نفس جدوله الحالي . - تعديل تركيب قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة لعربات روسي بعدد 9 عربات وفي نفس جدوله الحالي. وتسعي الهيئة دائما لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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