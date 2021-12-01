انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات.. منافسة مشتعلة تبدأ اليوم

أجواء تنافسية مشتعلة تشهدها الجامعات اليوم الأربعاء مع بداية انتخابات الاتحادات الطلابية في كافة الكليات، وينتخب الطلاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.
وتقدم 26793 طالبًا وطالبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2021/2022 موزعة على النحو التالى: ( 14583 طالبًا، 12210 طالبات)، وذلك قبل الانتهاء من الفصل من الطعون التى قد تستبعد عدد محدود من هؤلاء المرشحين والمتقدمين على مستوى الجامعات.
وخاطب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.
وتجرى الانتخابات الطلابية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.
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