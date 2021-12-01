/663822/مصرع-شخص-صدمة-القطار-وتناثرت-جثته-ببني-سويف

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار الصعيد،أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجارٍ التعرف على هويته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة.

مصرع شخص صدمة القطار وتناثرت جثته ببني سويف

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، حيث تبين ان الجثة تحولت لأشلاء، وجارٍ تحديد هويته.

وفي سياق آخر أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بني سويف المنيا بعد نفق سنور بــ12 كيلو متر اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة إسعاف بني سويف بسيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلي مستشفي التكامل الصحي بالمنيا كونها الأقرب إلي مكان وقوع الحادث.

ويالفحص تبين أن المصابين هم؛اسماعيل عمار درويش 40 سنة مصاب أشتباه كسر بالساق اليمني، مروه مصطفى يحيي 21 سنة،مصابة اشتباة ما بعد الارتحاج، محمد مصطفى يحيي 3 سنوات،مصاب جروح و كدمات، صفاء عكاشه احمد 40 سنة،مصابة جروح و كدمات، جميعهم مقيمين محافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي التكامل الصحي بالمنيا وحرر محاضر بالحادث وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حول المضمون .