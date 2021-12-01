توقف حركة الصيد فى بوغاز بحيرة البرلس

جدة - نرمين السيد - توقفت حركة الصيد فى بوغاز بحيرة البرلس وذلك لسوء الأحوال الجوية إذ تعرضت المنطقة إلى ارتفاع فى سرعة الرياح وارتفاع الأمواج؛ فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على منطقة البرلس فجر اليوم.





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