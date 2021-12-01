انت الان تتابع تفاصيل خبر قريبًا.. الإسكان الاجتماعي يعلن تنفيذ 300 بيت ريفي بـ 300 ألف جنيه في الوادي الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام اليوم محافظ الوادي الجديد والرئيس التنفيذي لدي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتوقيع بروتوكول تعاون حديث لتنفيذ شقق سكنية مختلفة في مجموعة من المدن الجديدة داخل محافظة الوادي الجديد، فما زالت جمهورية مصر العربية تسعى لأن يحصل كافة المواطنين في مختلف محافظاتها على شقق سكنية خاصة بهم، وبعد توفير وحدات سكنية في كلاً من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة العبور وحلوان، والآن سنتعرف على كافة تفاصيل البروتوكول الجديد.

الإسكان الاجتماعي يعلن حجز شقق وبيوت ريفية في الوادي الجديد قريبًا

وقع اليوم محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، والرئيس التنفيذي لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد عن بروتوكول تعاون حديث لتطبيق شقق سكنية مختلفة في مجموعة من المدن في محافظة الوادي الجديد، حيث جاءت التفاصيل المتعلقة ببروتوكول التعاون كما يلي:

يهدف هذا البروتوكول لإنشاء 300 بيت ريفي في أكثر من مدينة بمحافظة الوادي الجديد مثل الفرافرة، والبلاط، وباريس.

إنشاء 48 شقة سكنية داخل مدينة الداخلة.

تنفيذ 120 شقة سكنية داخل مدينة الخارجة.

هذه الوحدات السكنية سيحصل عليها الأفراد ممن حجزوا في كلا المدينتين في الوقت الحالي، والذين قد تقدموا بإقرارات تشير بقبولهم على استكمال إجراء حجز الشقق السكنية بناءً على الأسعار الجديدة المعلنة.

هذه الوحدات تم طرحها بسعر 300000 جنيه قابلة للزيادة حتى نسبة 10%.

أما بالنسبة للمقدم فمن المقرر أنه سيكون بنسبة 15% على أكثر من دفعة أثناء فترة بناء الشقق الكنية.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

لم ينفك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تقديم دعم مالي يصل إلى 60000 جنيه للفئات ذات الدخل الأدنى، حيث يتم خصمه من قيمة الوحدة السكنية، في حين أن باقي قيمة الوحدة يتم تمويله في ضوء نظام التمويل العقاري المدعم، وذلك خلال فترة طويلة تصل 30 عام على أن تكون الفائدة 3% يتم احتسابها على أساس متناقص، ونود الإشارة بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن جميع الخطوات والشروط التي يجب على المواطنين اتباعها بناءً على ما يعلنه البروتوكول.