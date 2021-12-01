/663826/تردد-القنوات-الناقلة-مباراة-مصر-ولبنان-فى-كأس-العرب-2021
يبحث جميع محبي كرة القدم في الوطن العرب والعالمي، عن تردد القنوات الناقلة، لمباراة مصر ولبنان في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.
ويرصد دوت الخليج القنوات الناقلة لمباراة مصر ولبنان في كأس العرب:
وتبث مباراة مصر ولبنان في الساعة الثالثة مساء، على قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق صوتي كلا من رؤوف خليف، وخالد حدي.
تردد قناة بين سبورت bein sport
القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12604
معدل الاستقطاب: H
معدل الترميز: 27500
تردد قناة بين سبورت bein sport
القمر الصناعي: سهيل سات
التردد: 11623
معدل الاستقطاب: V
معدل الترميز: 27500.
غيابات مصر في البطولة
منتخب مصر يفتقد نجمه الأول وقائده محمد صلاح هداف ليفربول وسابع أفضل لاعب في العالم في جائزة "بالون دور" كما يفتقد كل اللاعبين المحترفين أوروبا بسبب إقامة البطولة خارج فترات التوقف الدولي.
لكن المنتخب المصري يتسلح بنجوم النادي الأهلي المتوج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا على التوالي، ونجوم الزمالك بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي، مع بعض اللاعبين المحليين، بالإضافة إلى أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.
لن يجد المنتخب المصري أي تأثير لغياب المحترفين في أوروبا في مراكز حراسة المرمى وخط الدفاع، مع غياب محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي فقط في مركز خط الوسط، لكن تأتي الأزمة في الهجوم.
الفريق المصري يفتقد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني، بالإضافة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري، وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي التركي، وأحمد حسن "كوكا" لاعب كونيا سبور التركي.
قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021
حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.
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