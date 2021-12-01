/663830/انخفاض-فى-درجات-الحرارة-اليوم-وتحذير-من-الأرصاد

طقس اليوم الأربعاء، يتطلع الكثير من المواطنين إلى درجات الحرارة تحسبًا لحدوث أى ظواهر جوية مختلفة أو انخفاض فى كبير.

دوت الخليج

درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود درجات حرارة منخفضة اليوم الأربعاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بدءً من شهر ديسمبر المقبل، على كافة أنحاء الجمهورية.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق متفرقة فى المحافظات التى تقع شمال البلاد، خاصة فى شمال الدلتا والسواحل الشمالية، مع نشاط ملحوظ فى حركة الرياح.

تعرف على درجات الحرارة فى المحافظات

ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن درجات الحرارة اليوم الأربعاء:-

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15 درجة.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة.

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.