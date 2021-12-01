شوقى يزور مدرسة vikki للتعليم الشامل فى ثانى أيام زيارته لفنلندا (صور)

جدة - نرمين السيد - واستمع الوزير إلى العرض الذى قدمته مديرة المدرسة حول مساهمتها فى تعزيز جودة المعلمين فى فنلندا منذ عام 1886، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وعالية الجودة للتعليم والتعاون بين المعلمين، وبما يساهم فى تطوير عملية التعليم وتطوير المناهج وأساليب التدريب والتعليم.

كما تضمنت زيارة الوزير لعدد من الفصول الدراسية فى المراحل التعليمية المختلفة وحضوره جانب من الحصص المدرسية وإجراء حوارات مصغرة مع الطلاب الفنلنديين والاستماع إلى تجربتهم التعليمية، بالإضافة إلى مطالعة أنشطة الطلاب فى ورش الأنشطة المختلفة، فضلاً عن الاطلاع على نظام التغذية المدرسية المتبع فى المدارس الفنلندية.

ورافق الوزير خلال الجولة السفير هيثم صلاح سفير مصر فى هلسنكى، والسفير بيكا كوسون سفير فنلندا بالقاهرة، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وتعد زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى هلسنكى هى أول زيارة فى سلسلة الزيارات المتبادلة مع المسؤولين الفنلنديين والتى سيتم الاتفاق عليها فى وقت لاحق للزيارة وفقًا لخطة عمل تحددها وزارة التربية والتعليم.