مصر رقم 36 عالميا فى مؤشر العلامات الوطنية لقياس سمعة دول العالم

واستقر مركز مصر فى المرتبة الـ 36 من بين 60 دولة عام 2021، مسجلة 56.88 نقطة، مثلما جاءت أيضًا فى المركز الـ 36 من بين 50 دولة عام 2020 بحصولها على 53.92 نقطة.
والجدير بالذكر أن المؤشر يهدف إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم وهو يقيس فى كل عام كيف يتم النظر إلى 60 دولة على عدة مستويات مختلفة تتضمن حوكمة الدولة، والسياحة، والاستثمار، والثقافة، والهجرة، وموقف الصادرات، حيث يجمع المؤشر أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت فى 20 دولة مع أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لتعكس البيانات الخصائص الديموغرافية الرئيسة بما فى ذلك العمر والجنس.
وقد استحوذت ألمانيا على المركز الأول فى المؤشر على مستوى العالم، تلتها كل من كندا واليابان فى المركزين الثانى والثالث، وإيطاليا، والمملكة المتحدة على التوالى.
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