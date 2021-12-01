جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الوزراء الأسبانى خلال كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الإسبانى، اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات المصرية فى إسبانيا جيد وعلاقتنا الاقتصادية يجب أن تنمو فى المستقبل بشكل إيجابى.
وأكد سانشيز أن مصر من الدول القليلة التى حققت نموا اقتصاديا خلال جائحة كورونا، وهى تعمل بحزم لتحسين مناخ الاستثمار وفقا للتقارير الدولية.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا لديها الكثير من الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، وأن التبادل التجارى بين القاهرة ومدريد يشهد تحسنا ملحوظا.
ولفت إلى أن القارة الإفريقية شريك مهم للاتحاد الأوروبى وإسبانيا بشكل خاص، وأن مصر تعد نافذة مهمة جدًا لنا فى إفريقيا، مضيفا أن بروتوكول الاتفاق المالى بين مصر وإسبانيا يسمح بتعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء أسبانيا: لدينا فرص واعدة للاستثمار فى مصر.. ونشكر الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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