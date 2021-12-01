توقيع مذكرة تفاهم بين «الإنتاج الحربى» و«مجلس الإمارات للشركات الدفاعية»

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والعميد ركن المهندس خليفة على الكعبى رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع فى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من ممثلى مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية للتعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.





جاء ذلك على هامش المؤتمر الإماراتى المصرى للشركات الدفاعية والذى عقد خلال بداية اليوم الثالث من معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقام خلال الفترة من 29/11-2/12/2021 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب مطر على الرميثى رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

ورحب المهندس حمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بالجانب الإماراتى فى بلدهم الثانى مصر، مثنيا على المشاركة الإماراتية المتميزة بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" الذى يعد منصة هامة لعرض مستجدات التكنولوجيا العالمية فى مجالات الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع المختلفة.

وأشار الوزير مرسى إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون فى مجالات الصناعات الدفاعية من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب فى هذا المجال والعمل على تيسير التأسيس لشراكات العمل المشتركة ونقل وتوطين الصناعات والتقنيات، مشددا على أن هذا التوقيع يأتى فى ضوء العلاقات الراسخة الممتدة ما بين مصر والإمارات والتقارب الشديد بين القيادتين فى الدولتين وكذا فى ضوء التطور غير المسبوق الذى تشهده الصناعات الوطنية المصرية والإماراتية والإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربى ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مشيدا بقيام دولة الإمارات الشقيقة بالاستثمار فى امتلاك القدرة المستدامة فى مختلف الصناعات سواء الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع أو القطاع المدنى، مؤكدا أنه لمس هذا التطور خلال مشاركته هذا العام فى مختلف المعارض الدفاعية التى نظمتها الإمارات مثل "IDEX" و"دبى للطيران".

وأعرب مطر على الرميثى رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، معربا عن اهتمام الجانب الإماراتى بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المشاركة بمعرض "EDEX 2021" وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى خاصة بعد ما شاهده من تطور ملحوظ فى المنتجات العسكرية التى تشارك بها الوزارة فى معرض "EDEX 2021"، مؤكدا أن اهتمام الجانب الإماراتى بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات والرؤى فى ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين.

وأكد الرميثى أن علاقات التعاون بين مصر والإمارات راسخة وممتدة تاريخيا بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإماراتية فى مختلف مجالات التصنيع، مشيدا بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية فى عدة قطاعات رئيسية، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربى والجهات التابعة لها فى دعم خطة الدولة المصرية فى التنمية المستدامة والتطوير، كما أشاد بتنظيم معرض "EDEX 2021".

وأوضح العميد ركن المهندس خليفة على الكعبى رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع فى دولة الإمارات العربية المتحدة أن مشاركة الإمارات بمعرض EDEX 2021 تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ونظرا لأهمية هذا الحدث، ونقل شكر وزارة الدفاع الإماراتية للجانب المصرى على الدعوة للمشاركة وحفاوة الاستقبال، متمنيا النجاح للمعرض فى كافة نسخه القادمة، مؤكدا على أنه لا يخفى على أحد أن العلاقات الإماراتية المصرية مثال يحتذى به للعلاقات (العربية-العربية) من حيث قوتها ومتناتها وقيامها على أسس راسخة من الاحترام والمصالح المشتركة، كما استعرض نبذة عن بداية الصناعات العسكرية فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التوقيع يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهى الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العربية والعالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم فى مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الانتاج الحربى، معربا على حرص الطرفين أن يكون توقيع اليوم بمثابة إنطلاقة لتعاون جديد مثمر مع الجانب الإماراتى بالشكل الذى يعود بالنفع على مصر والإمارات والمنطقة بأكملها.