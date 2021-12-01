عاجل- رئيس الوزراء: نتطلع  إلى تعزيز التعاون مع إسبانيا فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال كلمته بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الإسبانى، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس وزراء إسبانيا تعد فرصة لإعادة تأكيد تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين، منوها بأن مصر عملت على إزالة المعوقات أمام الاستثمار الأجنبى وجذب الشركات العالمية لتحقيق أهداف التنمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر عملت فى السنوات الأخيرة على تأمين مصادر الطاقة اللازمة للبرنامج التنموى الطموح، مشيرا إلى أن مصر لديها برنامج طموح لتنفيذ مبادرة حياة كريمة باستثمارات تبلغ 700 مليار جنيه فضلا عن مشروعات البنية التحتية في مجالات متعددة.
وقال مدبولى: "أوجه الدعوة لممثلى القطاع الخاص الإسبانى للتعرف على الفرص الواعدة بمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة"، مؤكدا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع إسبانيا فى مختلف المجالات.
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