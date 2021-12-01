وزيرة البيئة توجه بالمتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنظومة...

فريق من وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع يتفقد مصانع التدوير بالمنيا وسوهاج

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة لسرعة الانتهاء من تنفيذها، قام فريق من وزارة البيئة بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة القومية للإنتاج الحربى بمتابعة أعمال الإنشاءات بمصنعي تدوير المخلفات بمحافظتى المنيا وسوهاج.

تابع الفريق الإنشاءات الأخيرة بخط إعادة التدوير بمصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة ١٠ فدان ليستوعب ٣٢٠ طن/يوميا من مركز ومدينة (ملوى ودير مواس وأبي قرقاص)، كما تم متابعة الأعمال بمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج والذي تبلغ مساحته ١١ فدان بطاقة استيعابية ٣٢٠ طن/يوم، ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج ،كما تفقد الفريق أعمال المدفن الصحي بدار السلام والذى يقام علي مساحة ٥ افدنة والذي تم الانتهاء من أعمال الانشاء به بنسبة ١٠٠%، ليتم تسليمه قريبا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن نسبة التنفيذ بمصنع تونا الجبل بلغت حوالى ٩٢%، بينما وصلت إلى ١٠٠٪ بمصنع دار السلام بسوهاج، وذلك بتكنولوجيا كورية ليتم التسليم قريبا، ويأتى هذا ضمن مشاركة وزارة البيئة فى أعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، في إطار العقد الموقع بين الوزارات( البيئة، التنمية المحلية، التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع لتعظيم الاستفادة من المخلفات عن طريق اعادة التدوير والمعالجة الكاملة للمخلفات .