القومى للمرأة يشيد بقرار وزير الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة إحتفالابالـ 16...

تزامنا مع حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المراة والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتي 10 ديسمبر من كل عام والتى تقام تحت رعاية السيدة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة . أعلنت وزارة الداخلية - ممثلا فى قطاع الخدمات الطبية بتخصيص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2021الجارى لتوقيع الكشف الطبى على السيدات مجاناً وأشادت الدكتورة " مايا مرسى" رئيسة المجلس القومى للمرأة بقرار وجه السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوجية قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة والإسكندرية وأسيوط وذلك ضمن إحتفالات الـ 16 يوم وإضافت "رئيسة القومى للمرأة" أن قرار الوزير يأتى إٍستمراراً من الدولة المصرية والقيادة السياسية فى دعم المرأة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. وممثلاً فى وزارة الداخلية دائمة الدعم والمساندة دوماً للمرأة المصرية و إستمراراً من وزارة الداخلية وحرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما فى مجال الرعاية الطبية، ومشاركة من وزارة الداخلية فى حملة الـ "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة". والجدير بالذكر أن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قد خصص الثلاث أيام الأوائل من الحملة خلال الفترة من 25 حتى 27 نوفمبر 2021، لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة (بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط ) مجاناً بالفترة المسائية (من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً) وتم بالفعل أنه إستقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبى عليهن.

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