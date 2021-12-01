وزيرالتربية والتعليم يلتقى بعدد من المسئولين الفنلنديين في مؤسسة Technology Finland

التقى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني بعدد من المسئولين الفنلنديين في مؤسسة Technology Finland خلال زيارته لفنلندا.

استمع الوزير إلى الجهود الفنلندية في تعزيز مجالات العمل والصناعات المختلفة، فضلاً عن المهارات التي يحتاجها سوق العمل الفنلندي من الأيدي العامل الماهرة متعددة الجنسيات، والفرص المتاحة في هذا الإطار.

من جانبه استعرض السيد الوزير التجربة المصرية الجديدة في افتتاح المدارس التكنولوجية الحديثة في مصر، مستشرفاُ مدى إمكانية اجراء تعاون مع فنلندا في هذا الإطار يتضمن تدريب وتوظيف طلاب تلك المدارس وكذلك طلاب المدارس الصناعية والتجارية في سوق العمل الفنلندي، حيث أعربت السيدة Leena Pontynen مدير قسم المهارات والمعايير بالمؤسسة، عن وجود إمكانية كبيرة للتعاون مع مصر في هذا الاطار خاصة وأن العديد من الشركات الفنلندية في الوقت الحالي تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة خاصة في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وغيرها من المجالات.

وفى هذا الإطار، تم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين عقب الزيارة للوقوف على أفضل السبل لتنفيذ ذلك التعاون فى أقرب وقت، بما فى ذلك توجيه الدعوة لأعضاء المؤسسة وعدد من الشركات التي ترغب في توفير فرص عمل لأيدي عاملة جديدة في السوق الفنلندي.