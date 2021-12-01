شهادات عالمية.. رئيس وزراء إسبانيا: مصر حققت معدلات نمو اقتصادي رغم كورونا

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، "هذه زيارتى الأولى لمصر وسعيد للغاية بما لاقيته من ترحاب شديد فى مصر"، مؤكدا أن مصر كانت من الدول التى نجحت فى تحقيق نمو اقتصادى رغم جائحة كورونا.
وأكد أن مصر تعمل من عام 2014 لفتح الاقتصاد المصرى وتنفيذ العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين قوية.
وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اجتماع ثنائى قبل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الأسباني.
وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، زيارة إلى مصر، أمس الثلاثاء فى زيارة تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.
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