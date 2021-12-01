رئيس الوزراء: نجحنا فى اجتياز تحديات جائحة كورونا بفضل برنامجنا الإصلاحى الاقتصادى

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالجهود المصرية الأسبانية فى حل الخلاف المتعلق بشركة يونيون فينوسا، مؤكدا أن مصر نجحت فى اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى نتجت عن جائحة كورونا بفضل برنامجها الإصلاحي الاقتصادى.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيارة نظيره الأسباني والوفد المرافق له، مضيفا أن زيارته تمثل فرصة لإعادة التأكيد على أوجه التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى القطاع الاقتصادى.

وتابع فى كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الاسبانى: "الشراكة يجب أن تقوم على اطلاع الشركات على الدور التنموى لتعود بالفائدة الى البلدين"، مؤكدا الاتفاق على تجديد بروتوكول التعاون المالى بين البلدين بقيمة 400 مليون يورو.

وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اجتماع ثنائى قبل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الأسباني.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، زيارة إلى مصر، أمس الثلاثاء فى زيارة تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.