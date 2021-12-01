4 طلبات إحاطة علي مائدة اجتماعات "تعليم النواب" اليوم

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التعليم اليوم

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن تطوير مناهج رياض الأطفال، بالإضافة إلي مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكومي، بشأن العقد الذى تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم والمستثمرين في المرحلة الأولى من المشروع القومي لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم إبراهيم، بشأن معاناة مدارس (STEM) بالفيوم من عدم وجود فناء أو ملاعب، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشناوي، بشأن الإهمال بمدارس (STEM) بسوهاج.