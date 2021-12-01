/663827/موعد-مباراة-مصر-ولبنان-فى-كأس-العرب-بتوقيت-مصر-اليوم

يجمع لقاء المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب مع المنتخب اللبناني، في الساعة الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها مدينة الدوحة بقطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تبث مباراة مصر ولبنان في الساعة الثالثة مساء، على قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق صوتي كلا من رؤوف خليف، وخالد حدي.

وقبل لقاء اليوم جمعت مباراة في الـ 11 من مايو 2012، بين مصر وليبيا في لقاء ودي، والذي حسمه أبناء الفراعنة برباعية مقابل هدف.

غيابات مصر في كأس العرب

منتخب مصر يفتقد نجمه الأول وقائده محمد صلاح هداف ليفربول وسابع أفضل لاعب في العالم في جائزة "بالون دور" كما يفتقد كل اللاعبين المحترفين أوروبا بسبب إقامة البطولة خارج فترات التوقف الدولي.

لكن المنتخب المصري يتسلح بنجوم النادي الأهلي المتوج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا على التوالي، ونجوم الزمالك بطل الدوري الممتاز في الموسم الماضي، مع بعض اللاعبين المحليين، بالإضافة إلى أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.

النني الأبرز في الغيابات

لن يجد المنتخب المصري أي تأثير لغياب المحترفين في أوروبا في مراكز حراسة المرمى وخط الدفاع، مع غياب محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي فقط في مركز خط الوسط، لكن تأتي الأزمة في الهجوم.

الفريق المصري يفتقد مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي وعمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني، بالإضافة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري، وأحمد ياسر ريان لاعب ألتاي التركي، وأحمد حسن "كوكا" لاعب كونيا سبور التركي.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.