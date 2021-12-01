«خطة النواب» تعقد  اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي وقانون التخطيط العام

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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة ومشروع قانون التخطيط العام للدولة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع خطة النواب اليوم كما تناقش اللجنة، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا وتناقش أيضا خلال اجتماعه، حساب ختام موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2020/2021.

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