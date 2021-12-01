/663833/لمدة-6-ساعات-جهاز-تنمية-العبور-يعلن-انقطاع-المياه-تفاصيل

خاطب رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المواطنين فى الأحياء التالية «الحي الأول – الحي الثاني – الحي الثالث – الحي الرابع – الحي الخامس» بشأن انقطاع المياه عنهم لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء الخميس الموافق 2/12/2021، وذلك حتى الساعاة الخامسة صباحًا.

دوت الخليج

جهاز تنمية العبور يعلن انقطاع المياه

ووفقًا لما أشارت إليه جهاز تنمية مدينة العبور، فقد أهاب المواطنين بتلك المناطق المتأثرة لتدبير احتياجاتهم من المياه.

الأحياء التى ستنقطع فيها المياه

كما أكد جهاز تنمية العبور، على أن ضرورة أن يتدبر المواطنين القاطنين فى تلك المناطق ذلك الانقطاع عن المياه، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

كما حدد الجهاز أيضًا عددًا من المناطق التى من المنتظر أن ينقطع فيها المياه، وهى:- جنة للإسكان الفاخر - حي الترفيهية- - المنطقة الصناعية ب/ج – مدينة العبور الجديدة - الحى الثامن "الإسكان العائلي من 1 : 8" - الحي التاسع من بلوك (١٨٠40 : ۱۸۰۷۰) - حي الشباب - مركز المدينة - المستثمر الصغير - - دار مصر ۱ و ۲ - نزهة العبور).