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كثيرا ما تتكرر حوادث القطارات في محافظة سوهاج، ويكون الضحايا كبار وصغار، رجال ونساء، وغالبا بسبب العبور من أماكن غير مخصصة لذلك ويصادف مرور قطار فينهى حياة البعض ويصيب الاخرين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اعتلى شاب يبلغ من العمر 30 عام، دابته وخلفة شقيقته الصغرى البالغة من العمر 9 أعوام، ظهر دابتهم "حمار" وسلكا طريقهم لقضاء بعض مصالحهم، ورغبا في اختصار الطريق وعبور شريط السكة الحديد، علما أن ذلك ليس موقع للعبور، وأثناء عبور الدابة وعلى ظهرها الشاب وشقيقته تفاجأ بقطار قادم، وكانت الفاجعة صدمهم فماتت الطفلة وأصيب الشاب بإصابات خطيرة، ونفقت الدابة.

على ظهر دابة.. مصرع تلميذة وإصابة شقيقها اثناء عبورهم السكة الحديد بسوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز المنشاة جنوب سوهاج يفيد بوقوع حادث على شريط السكة الحديد بدائرة المركز نتج عنة مصرع طفلة واصابة شاب ونفوق دابة كانا على ظهرها.

انتقل على الفور رئيس مباحث المركز والفريق المعاون له وتبين إصابة شاب يدعى " أيمن ع ح "يبلغ من العمر 30 عام، بكسر في القدم اليمنى، ووفاة شقيقته المدعوة " مريم "، البالغة من العمر 9 أعوام، ويقطنان بدائرة بندر المنشاة، ونفوق دابة كانوا على ظهرها اثناء عبورهم شريط السكة الحديد اصطدم بهم قطار "القاهرة – اسوان" أثناء مروره بذات الوقت والناحية.

وبسؤال والدهم البالغ من العمر 54 عام، ويقيم بذات الناحية أكد على ما سبق ونفى الشبهة الجنائية ي الحادث، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج والجثة للمستشفى المركزي بالمنشاة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

على جانب أخر لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار الصعيد،أمام مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، وجارٍ التعرف على هويته.

وتلقت إدارة شرطة النجدة في بني سويف إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أسفر عن مصرعه، بالقرب من مزلقان قرية بني حدير التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة.