/663835/النائب-أيمن-محسب-يطالب-الحكومة-بكشف-الأسباب-الحقيقة-لعدم-تعيين-الـ-36-ألف-معلم

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمالية، بشأن أزمة عجز المعلمين فى الوقت الذى لم يتم البت فى قرار تعيين الـ36 ألف معلم لحل الأزمة القائمة.

دوت الخليج يرصد مطالب النائب أيمن محسب بشأن أزمة عجز المعلمين

وأكد محسب، أن أزمة عجز المعلمين واضحة للجميع ،ولعل ما كشفه رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، عن وجود عجز في الفصول الدراسية يصل إلى 250 ألف فصل، فضلا عن العجز فى المعلمين والذى يقدر بنحو 320 ألف، ومن المتوقع خروج 50 ألف على المعاش فى عام 2025، خلال اجتماعه بأحد اللجان النوعية بمجلس النواب مؤخرا، خير دليل على ضرورة وجود آلية لحل الأزمة التي تلقي بظلالها على العملية التعليمية بالكامل.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب التعنت فى عدم تعيين الـ36 ألف معلم الذى سبق وأن اجتازوا الاختبارات التي وضعتها الوزارة وأصبحوا مؤهلين للاندماج فى المنظومة التعليمية بشكل كامل لما لديهم من خبرات فى الوقت الذى يمثل هذا الأمر فرصة امل جديدة لهؤلاء الشباب فى وجود فرصة عمل مناسبة.

وطالب محسب، وزيرى التربية والتعليم والمالية كشف النقاب عن الأسباب الحقيقة لعدم تعيين الـ 36 ألف معلم، خاصة وأن سبق وأن تعهد وزير المالية بالجلوس مع وزير التربية والتعليم لبحث الأمر، ومع استمرار الأزمة لا يوجد حلول بالتزامن مع قرب انتهاء الفصل الدراسى الأول والنتائج السلبية لأزمة عجز المعلمين فى المنظومة الجديدة التى يعتبر المعلم من أهم وأبرز محاور التطوير المرتقب.