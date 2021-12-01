اليوم.. مياه سوهاج تغلق أبوابها أمام العملاء الغير مطعمين بلقاح كورونا

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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بقيادة المهندس محمد صلاح عبدالغفار، رئيس الشركة والعضو المنتدب منع دخول العملاء الغير مطعمين بلقاح فيروس كورونا الى جميع مراكز خدمة العملاء ومقرات الشركة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب وأضاف انه تم منع دخول العاملين الغير مطعمين الى مقرات الشركة فى ١٥ نوفمبر الماضي وذلك لمجابهة فيروس كورونا، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

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ومن الجدير بالذكر انه تم وضع عدد من الاجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكافة مواقع العمل والسيارات وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور اى حالات ايجابية بمواقع العمل.

على جانب أخر أكد النائب محمود حمدي أبو الخير، نائب مركز البلينا جنوب سوهاج، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ناقشت اليوم طلب الاحاطة الذي تقدم به بخصوص مشكلة التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات ابناء مركز البلينا بجامعة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف أبو الخير، أن ذلك تم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة، وتم الاتفاق علي زيادة العدد المحدد لطلاب مركز البلينا داخل المدينة الجامعية في السنوات القادمة ومراجعة بعض الطلاب التي تم رفض تسكينهم هذا العام وقبول من يتم موافاته للاشتراطات والمعايير المطلوبة وتسكينه خلال الايام القادمة.

تعليم النواب تناقش مشاكل تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية بسوهاج

جدير بالذكر أنه سبق وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، نائب حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الرابعة "طما – طهطا – جهينة" شمال سوهاج، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، ناقشت طلب الاحاطة الذي تقدم به بمجلس النواب بشأن مزلقان طهطا البحري لسوء حالته وتفاديا للعديد من الحوادث، وتزويده بالأجراس.