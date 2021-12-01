/663838/تشكيل-منتخب-الجزائر-أمام-السودان-بـ-كأس-العرب

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الجزائري والسوداني، بعد لحظات في الساعة الثانية عشر مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويدخل المنتخبين المباراة في محاولة الفوز بكل قوة، لتحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة والتي، يتواجد بها المنتخب المصري والبناني، ببطولة كأس العرب 2021. تشكيل منتخب الجزائر أمام السودان: حراسة المرمى: رايس مبولحي. خط الدفاع: حسين بن عيادة - جمال بلعمري - عبد القادر بدران -أيوب عبد اللاوي. خط الوسط: سفيان بن دبكة - زكريا الدراوي - ياسين براهيمي. خط الهجوم: زين الدين بوتمان - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي. تشكيل السودان أمام الجزائر: حراسة المرمى: علي عبدالله أبو عشرين. خط الدفاع: وليد حسن - أمير كمال - أحمد إبراهيم وضاح - فارس عبدالله. خط الوسط: نصر الدين الشغيل - صلاح عادل - والي الدين بوجبا - أطهر الطاهر. خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبدالرحمن. قائمة منتخب الجزائر بكأس العرب: حراسة المرمى: رايس مبولحي – عبدالرحمن مجادل – مصطفى زغبة. خط الدفاع: أمين بوقرة – حسين بن عيادة – جمال بلعمري – مهدي تاهرات – محمد أمين توقاي – إلياس شتي – أيوب العبدلاوي – عبدالقادر بدران. خط الوسط: مهدي عبيد – سفيان بن دبكة – حسام الدين مرزيقي – زكريا دراوي – أمير سعيود – يوسف بلايلي – ياسين براهيمي. خط الهجوم: طيب مزياني – بغداد بونجاح – مروان زروقي – زين الدين بوتمين – العربي هلال سوداني.

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