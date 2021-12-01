/663839/مصريون-ضد-الإهارب-تهنئ-الشعب-الإماراتى-بالعيد-القومى-الـ-50

أصدرت حملة مصريون ضد الإهارب برئاسة المستشار أسامة النجار مؤسس الحملة وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بيانا هنأت فيه صاحب السمو الأمير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبو ظبى وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى وسمو الامير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والشعب الشقيق الاماراتى حول العالم باليوم الوطنى الـ 50 لتأسيس الإمارات العربية المتحدة .

دوت الخليج يرصد تاريخ العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات

قال النجار أن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة و علاقات تستند على الوعى والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التى شهدتها وتشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربى والإقليمى، وتحافظ على استدامة التنمية فى دولها.

وأضاف أن البلدان يحظيان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة فى مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وترتبط ابوظبى والقاهرة بعلاقات تاريخية أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها المحورى فى المنطقة.