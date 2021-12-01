الحكومة تنفى صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات والمعاهد

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" فى مصر.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، وقد تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بكافة المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية تحسباً لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" فى مصر، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددتا على أن أى قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة سواء بالمدارس أو الجامعات يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا، حيث أن الوضع الوبائى الحالى لفيروس كورونا لا يستدعى اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأشارتا إلى انتظام سير العملية التعليمية بكل من المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعى، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لكل منهما خلال العام الدراسى الجارى 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، وناشدتا جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ومن جانبها أكدت وزارة التعليم العالى على أنه تم إنشاء العديد من نقاط التطعيم بجوار وداخل الجامعات المصرية من أجل تعزيز عملية تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، حيث وصلت نسب التطعيم فى بعض الجامعات إلى ما يتراوح بين 85% إلى 87%، مع عدم السماح لأى طالب بدخول امتحانات نهاية الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، من استمرار عمليات التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى الفصول المدرسية، فضلاً عن إلزام المعلمين بالحصول على لقاح كورونا، حيث لا يسمح لأى معلم بدخول المدرسة دون الحصول على لقاح كورونا.