جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رقم 2750 لسنة 2021، بحظر دخول المواطنين المصالح والجهات الحكومية، اعتبارًا من اليوم، إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR.





وأضاف محافظ الجيزة، فى بيان له، أنه تم تطبيق قرار حظر دخول أى موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الماضى، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، بعد أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقًا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهوله ويسر. وأفاد بأنه قد تم توفير قوافل طبيه بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد. وناشد محافظ الجيزة جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل والتوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقى اللقاح، حرصًا على سلامتهم، موجهًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، لضمان سلامة الجميع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتبارا من اليوم.. محافظة الجيزة تمنع دخول المواطنين غير الملقحين ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.