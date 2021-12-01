نص كلمة مدبولى بمُنتدى الأعمال المصرى الإسبانى: نرحب بكم كشريك تنمية

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل كلمته، رحّب رئيس الوزراء بـ"بيدرو سانشيز"، رئيس الحكومة الإسبانية، والوفد المرافق له، مُتمنياً لهم إقامة طيبة وزيارة مثمرة تعود نتائجها الإيجابية بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته: إنه لمن دواعى سرورى أن أفتتح اليوم منتدى الأعمال المصرى الإسبانى، برفقة رئيس حكومة إسبانيا، الذى تمثل زيارته لمصر اليوم فرصة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائى بين بلدينا الصديقين، خاصةً فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية المُختلفة؛ بهدف الارتقاء بعلاقاتنا لمستوى الشراكة المأمول، والمتسق مع العلاقات السياسية الممتازة بين الدولتين.

وأعرب مدبولى عن سعادته للحديث إلى هذا الجمع المُتميز من شركاء التنمية من مُمثلى القطاع الخاص المصرى والإسبانى معبرا كذلك عن تقديره للجهود التى بذلها "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" فى تنظيم هذا المُنتدى اليوم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة الإسبانية بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اقتناعه التام بأن الشراكة بين بلدينا الصديقين، يجب أن تقوم على اضطلاع الشركات والمؤسسات المصرية والإسبانية بدورٍ أساسى فى تحقيق التنمية، من خلال الاستثمار فى مشروعات مُشتركة، تعود بالفائدة على البلدين وتُحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة، مضيفا : "أُدرك أن ثمة مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا كحكومات لتوفير سُبل توطيد وتطوير هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية".

ورحب بالاتفاق مع رئيس حكومة إسبانيا على تجديد بروتوكول التعاون المالى بين حكومتى البلدين بقيمة نحو 400 مليون يورو، والذى سيكون له بالتأكيد أبلغ الأثر فى إعطاء دفعة قوية للشركات الإسبانية الكبرى لتطوير شراكاتها المتميزة مع مصر لآفاق جديدة، تسهم فى جهود التنمية المصرية التى تمضى فى طريقها المحدد، وفق رؤية واضحة وطموحة للنمو الاقتصادى، وتحقيق نقلة نوعية فى جودة الحياة على أرض مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما اتخذته مصر من خطوات عديدة كان لها أثر عملى فى إزالة معوقات صعبة أمام النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية، منها إصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما فى ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة المُعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المُرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل بالسوق المصرية فى أسرع وقت مُمكن، والنظر فى منحها امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التى تستثمر فيها، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية التى وضعتها الدولة، فضلاً عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المُنازعات القائمة مع بعض الشركات العاملة فى مصر.

وفى هذا السياق، قال رئيس الوزراء: أود أن أُشيد بالجهود الحثيثة التى بذلها الجانبان المصرى والإسبانى حتى تم التوصل إلى تسوية نهائية لقضية شركة "يونيون فينوسا" (Unión Fenosa) الإسبانية للغاز فى مصر فى شهر ديسمبر 2020، ولعلى لا أبالغ إن قلت إن حل هذا الخلاف بات يمهد الطريق لتحقيق النقلة النوعية المأمولة والممكنة فى علاقاتنا الاقتصادية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال كلمته اليوم أمام منتدى الأعمال المصرى الإسبانى، أن مصر دأبت خلال الأعوام الماضية على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجنا التنموى الطموح، إذ استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمُتجددة والنووية، كما تحركت مصر خلال السنوات الماضية بخُطى سريعة لتحفيز الاقتصاد وفق رؤية واضحة ومُحددة وعملية، استندت إلى خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة، مع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية، ومعالجة مشكلات متراكمة على مدار عقود سابقة.

وأضاف أن مصر نجحت بفضل تلك الإصلاحات فى اجتياز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المُتعلقة بجائحة فيروس كورونا، واستطاعت الصمود فى وجه التداعيات الصعبة التى تسببت فيها الجائحة، بل كانت من الدول المعدودة فى العالم التى تمكنت من تحقيق مُعدلات نمو اقتصادى إيجابية بلغت 3.3% خلال العام المالى الماضى. ونتوقع زيادتها أيضاً خلال العام المالى الجارى 2021/ 2022.

وفى هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن جزيل شكره لأصدقائنا فى إسبانيا على إهداء الحكومة الإسبانية حوالى مليون و580 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، تضامناً مع مصر ودعماً لجهودنا لمواجهة تداعيات الجائحة وحمايةً لأبناء شعبنا.

وتابع: أن الحكومة المصرية لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه فى الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل جائحة "كورونا"، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة، منها تطوير جميع القرى المصرية خلال ثلاث سنوات، بتكلفة اجمالية تتجاوز 700 مليار جنيه، وتبطين وتطهير الترع بطول 20 ألف كيلومتر، وتحديث نظم الرى لـ 4 ملايين فدان، إلى جانب تطوير المدن القائمة بالكامل، والانتهاء من تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة، وتوطين صناعة السيارات الحديثة التى تعمل بالغاز والكهرباء.

وخلال كلمته، دعا الدكتور مصطفى مدبولى ممثلى القطاع الخاص الإسبانى للتعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة المُتاحة فى "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع التى تتوافر بها البنية التحتية الحديثة، وكافة الإمكانات السكنية والخدمية والصناعية اللازمة.

وأكد على رغبة الحكومة المصرية فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، والعمل على إنجاح مشروعات التعاون القائمة حالياً، لاسيما مشروع التعاون القائم مع شركة "تالجو" (Talgo) فى مجال النقل، ومشروع التعاون مع شركة "جريفولز" (Grifols) فى مجال تجميع وتصنيع البلازما، ومشروع التعاون مع شركة "سيمنز جاميسا" (Siemens Gamesa) فى مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، باعتبارها نماذج متميزة للشراكة التى تعود بالمصلحة المشتركة على الجانبين، كما تقدم بالشكر لشركة "اف سى سى أكواليا (FCC Aqualia)" لإدارة المياه على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية فى مجال معالجة المياه خلال الفترة الماضية.

كما أعرب أيضا عن تقديره للتعاون القائم مع "الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية" فى مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، لا سيما الاستفادة من الخبرات الإسبانية فى مجالات الصوب الزراعية، والرى، وترشيد استخدامات المياه. مبديا تطلعه لتطوير هذا التعاون بالشكل الذى يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية ومشروع "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى.

وأضاف أن التعاون بين الشركات المصرية والاسبانية فى مجال المقاولات والطاقة فى أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وافريقيا يمثل أحد أوجه التعاون الواعدة خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل وجود شركات مصرية لها خبرة طويلة فى هذا المجال، وذلك من خلال قيام الشركات الاسبانية التى تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى فى هذه الاسواق بإسناد بعض الأعمال للشركات المصرية مثل الاعمال الإنشائية والمقاولات، مشيرا إلى أن ما تقدم لا يعدو كونه أمثلة على الإمكانات الكبيرة التى تنتظر قيامنا بالخطوات العملية اللازمة لنسج شراكات اقتصادية وتجارية ممتدة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد أن مصر تُرحب بالجانب الإسبانى كشريك فى مسيرتها نحو التنمية، وتفتح أبوابها للجميع من أجل العمل والإنتاج، وتتطلع إلى إسهامكم القيم فى البناء على تاريخ مُمتد من التبادل التجارى والاقتصادى بين مصر وإسبانيا بهدف بناء مستقبل أفضل لشعبينا الصديقين.

كما جدد الترحيب برئيس الحكومة الإسبانى ورؤساء الشركات ومُمثلى القطاع الخاص المصرى والإسبانى، معربا عن تطلعه أن تكون زيارتهم المهمة، وهذا المنتدى بداية لضخ دماء جديدة وإعطاء دفعة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، واستكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية التى تعود بالنفع على شعبى مصر وإسبانيا.