محافظ القاهرة: تطبيق قرار منع دخول المواطنين لأى مصلحة دون لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه اعتبارًا من صباح اليوم، تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين لأى مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.





وأضاف فى بيان صحفى، أنه لم يسمح بدخول أى مواطن لديوان عام المحافظة إلا بعد إبراز ما يثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة وفرت كافة إمكانياتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة. وأكد محافظ القاهرة، أن جميع العاملين بالديوان العام تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

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