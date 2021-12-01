الرعاية الصحية: نجاح أول عملية تبديل صمام بالقسطرة بتقنية TAVI بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة، عن نجاح إجراء عملية متقدمة لزرع صمام أورطى عبر القسطرة القلبية عن طريق تقنيه TAVI، دونما اللجوء للجراحات التقليدية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، ولأول مرة بمحافظة الإسماعيلية، وداخل المجمع الطبى بالإسماعيلية، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيانها، نجح الفريق الطبى لقسم القلب بالمجمع الطبى بالإسماعيلية فى زراعة صمام للقلب عن طريق الشريان الفخذى بالقسطرة بتقنية TAVI، دون الإحتياج إلى تدخل جراحى، وذلك لمسن يبلغ من العمر 70 عاما، لافتة أن المريض كان يعانى من ضيق شديد فى الصمام الأورطى نتج عنه ضيق شديد فى التنفس وآلام شديدة فى الصدر وإغماء متكرر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تقرر إجراء العملية له، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن الحالة الصحية العامة للمريض جيدة ومستقرة الآن.

وتابع بيان الهيئة، تتخطى تكلفة مثل هذه العملية فى القطاع الخاص أكثر من نصف مليون جنيه، بينما لم يتكلف المريض تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أكثر 300 جنية فقط نسبة مساهمة، لافتا أن هذه العملية كان يتم إجراؤها فى حدود إقليم القاهرة الكبرى فقط، والآن يتم إجرائها لمنتفعى المنظومة الجديدة من أهالى منطقة القناة كل فى محافظته، توفيرا عليهم من مشقة السفر وتكلفة الانتقالات.

وأشار البيان، إلى إنه تم إجراء العملية على يد فريق من أمهر خبراء أطباء القلب والقساطر القلبية ضم كلا من الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، الدكتور محمود صباح، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، الدكتور ياسر صادق، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد فريد، مدرس القلب والموجات الصوتية بجامعة قناة السويس، الدكتور أحمد عبد الشافى، مسؤول عن التنظيم الكهربى ومنظم القلب ومدرس القلب بجامعة قناة السويس، الدكتور سيد فياض، استشارى جراحة القلب استاذ ورئيس قسم القلب، والدكتور أحمد شبل، استشارى القسطرة، وبمعاونة فريق التمريض المتميز

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن عملية استبدال الصمام الأورطى بالقلب عن طريق تقنية التافى (TAVI) تعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، ويحتاج إلى خبراء فى مجال قسطرة القلب، مشيدا بما يضمن المجمع الطبى بالإسماعيلية من أطباء متخصصين وفرق طبية متكاملة من أمهر الإستشاريين والجراحين فى جراحات وقسطرة القلب والأوعية الدموية.

ولفت السبكى، إلى أن ما تشهده منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بكافة المحافظات الثلاث (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر) من رعاية كاملة متكاملة إنما يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ودون تمييز.

وأكد السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية تعد نقلة طبية متميزة لم تشهدها المحافظة من قبل، وحققت نجاحا ملموسا على أرض الواقع وأعلى معدلات رضاء المنتغعين شهدت به المؤسسات الدولية وأشادت به الهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث أنه ولأول مرة تتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية، ليس على مستوى المحافظة فحسب بل إقليم القناة كله، وذلك بأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بالقطاع الخاص.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق رشيد، أن ما يحدث بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، إنجاز يتفوق على النسب العالمية خاصة فى مجال القساطر التداخلية، منوها أن مصر أصبح لديها كفاءات بشرية، وتقنيات وأجهزة تمكن من إجراء أصعب العمليات الدقيقة فى مجال القلب، والتى من بينها عملية TAVI، وذلك بمعايير عالمية تضاهى وتتفوق على الأرقام العالمية فى المجال.

وأضاف الدكتور قطب السيد مدير المجمع الطبى بالإسماعيلية، أن هذه العملية تعد من أكثر التدخلات تطورا فى علاج صمامات القلب عن طريق القسطرة وتحتاج إلى فريق من الأطباء الخبراء فى قسطرة القلب، وأن عمليات القسطرة القلبيه تعد من أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى علاج مرض انسداد الشرايين (دون جراحة)، ويتوفر بالمجمع الطبى بالإسماعيلية التجهيزات الطبية الحديثة اللازمة استمرارا لتحقيق الأهداف لخدمة المنتفعين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بأعلى جودة وبما يسهم فى سرعة استقرار الحالة الصحية للمرضى وسرعة العودة إلى ممارسه الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أنه سبق وأن نجح إجراء عدة عمليات بتقنية التافى بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، باعتبار بورسعيد نواة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، كانت أولهم إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 95 عاما والذى أجرى أول عملية تبديل الصمام الأورطى بالقسطرة (TAVI) دون جراحة تقليدية داخل نطاق بورسعيد، ويستمر تناقل الخبرات والتجارب الآن بين محافظات المنظومة الثلاث "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية" لخدمة كافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.