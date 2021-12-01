وزير الدفاع يعقد لقاءات مع الوفود العسكرية وكبرى الشركات بمعرض إيديكس

فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2021)، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية، ويستمر حتى الغد.

وعقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدد من اللقاءات الثنائية مع كلاً من خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير الدفاع اليونانى، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجيريمى كوين وزير مشتريات الدفاع البريطانى، وممثلى شركة THALES الفرنسية، وإريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية، والكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى لشركة SAFRAN الفرنسية، وجوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، والجنرال كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية، ودانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الإقتصاد البلغارية.

وتناولت اللقاءات، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية، وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستانى، واللواء بحرى لوران ماربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية، والفريق أول مبالا موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية، والفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى، حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة .