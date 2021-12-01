/663845/مدير-برنامج-تنمية-صعيد-مصر-أمام-خطه-البرلمان--التنمية-بدأت-من-عام-٢٠١٥

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعا لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021 ، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا بحضور ممثلي الوزرات المعنية . كما تستمر اللجنة في مناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء و تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2020/2021. دوت الخليج وطالب أعضاء اللجنة بضرورة حضور وزير التنمية المحلية أو نائبه لمناقشات اللجنة خاصة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا . وعرض هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية في صعيد مصر برنامج التنمية مشيرا إلي أن التنمية بدأت من عام ٢٠١٥ وكنا نواجه مشكلات خاصة أن محافظتي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا كانوا الاعلي فقرا وكان حرص القيادة السياسية علي التنمية وتم توقيع الاتفاقية عام ٢٠١٦ ومن وقتها تم نقل البرنامج لوزارة التنمية المحلية عام ٢٠١٨ وبدءالتنفيذ وكان الإطار الزمني البرنامج بقيمة مليار دولار للتنمية حتي ٢٠٢٣ ويشمل التنمية الشاملة . مدير برنامج تنمية صعيد مصر أمام خطه البرلمان : التنمية بدأت من عام ٢٠١٥ وأكد الهلباوي أن ركائز برنامج التنمية المحلية بالصعيد إصلاح منظومة الإدارة المحلية ودعم اللامركزية مشيرا إلي أن البنك الدولي يتابع ويقيم نتائج برنامج تنمية صعيد مصر مشيرا إلي أن قيمة القرض كامل متواجده في البنك المركزي.

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